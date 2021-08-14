زالزال مدمر يهز هاييتي

ضرب زلزال مدمر دولة هاييتي في البحر الكاريبي قدر الخبراء قوته بـ7.2 درجة على مقياس ريختراسفر عن دمار كبير ترافق مع تحذيرات بسقوط مئات الضحايا

تحذير من كارثة في هاييتي

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) انها تتوقع سقوط الف قتيل على الاقل وأصدرت إنذارا أحمر (ويعني الإنذار الأحمر حسب تصنيف الهيئة سقوط أكثر من ألف قتيل جراء الزلزال) مشيرة الى أن الكارثة ذات نطاق واسع على ما يبدو.

#BREAKING: The General Hospital in #LesCayes, #Haiti, is overwhelmed with patients after massive destruction following 7.2 earthquake. https://t.co/EFdEGuhd1Y — Leonardo Feldman (@LeoFeldmanNEWS) August 14, 2021

فيما أصدرت الهيئة إنذارا برتقاليا حول حجم الأضرار المادية "الملموسة" المتوقعة جراء الزلزال، وأوضحت أن الخسائر الاقتصادية قد تصل إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة هايتي كما طال الزلزال شبه جزيرة ألاسكا شمال غربي الولايات المتحدة

7 درجات شدة زلزال الاسكا

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن قوة الزلزال في ألاسكا كانت 7 درجات مركزه كان على عمق 10 كم، في حين قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بـ6,9 درجة، مشيرة إلى أنه وقع على بعد نحو 117 كم من بلدة بيريفيل.

وذكر النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي أنه لم يصدر تحذيرا من تسونامي في أعقاب الزلزال

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