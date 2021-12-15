زعيم المعارضة التركية يدرس منافسة اردوغان على الرئاسة

كشف زعيم حزب الشعب الجمهوري في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو، المعارض الشرس لنظام الرئيس رجب طيب اردوغان انه يفكر بجدية في خوض غمار الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل ومنافسة الرئيس التركي.

بانتظار تحالف الامة

وربط اوغلو تنفيذ قراره بقبول تحالف الأمة المعارضة ترشيحه ضد رجب طيب أردوغان وقال في برنامج تلفزيوني، الثلاثاء، "إنه إذا قبل تحالف الأمة ترشيحه للرئاسة، فسيتم تكريمه بهذا القبول، لكن القضية لم تتم مناقشتها بعد".

كل الصلاحيات بيد شخص واحد

كذلك أردف قائلاً إنه "ليس من الصواب أبداً جمع كل الصلاحيات في يد شخص واحد"، لافتاً: "سلمنا دولة كاملة لشخص واحد، ولدينا بالفعل أزمة أساسية وعميقة الجذور. كما أن هناك فسادا خطيرا في كل مؤسسات الدولة، والنظام البرلماني بحاجة إلى تعزيز".

يشار إلى أنه من المقرر أن تشهد تركيا انتخابات برلمانية ورئاسية في يونيو 2023. غير أن المعارضة طالبت مراراً بإجراء انتخابات مبكرة بسبب الأزمة الاقتصادية. إلا أن أردوغان وحليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي رفضا دعوات المعارضة المتكررة لإجراء الانتخابات المبكرة، وأكدا أن الانتخابات ستجري في موعدها.