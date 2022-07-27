زعيم "جيش الموت" بقبضة الأمن السوداني

بعد نجاته من عدة محاولات للقبض عليه، تمكنت الاستخبارات السودانية، من القبض على زعيم "جيش الموت" الشهير ب"باكوبي"، في مدينة كوستي، قبل دخوله أراضي دولة جنوب السودان.

وأفادت صحيفة "الانتباهة" بأن الاستخبارات العسكرية بكوستي، أكبر مدن ولاية النيل الأبيض، في السودان، تمكنت من "القبض على زعيم عصابة جيش الموت الشهير بـ(باكوبي)، وذلك في منطقة المقينص على الحدود، قبل لحظات فقط من دخوله أراضي دولة جنوب السودان".

وأشارت الصحيفة إلى أن "باكوبي كان قد انطلق في عملية هروب من الخرطوم بتخطيط عال للغاية، قاصدا دولة جنوب السودان، قبل أن يتم القبض عليه ويرحل لشرطة ولاية النيل الأبيض".

وأوضحت الصحيفة أن المقبوض عليه "يعرف على نطاق واسع بأنه القائد الأول لمجموعة "9 طويلة" وزعيم عصابة الموت".

رصاصة في الكتف

وكان زعيم عصابة جيش الموت، قد أصيب بكتفه برصاص قوات الامن خلال محاولة سابقة لإيقافه، عندما كان ومجموعة من رفاقه يمارسون لعبة كرة القدم بميدان الحارة السادسة، حيث توافرت معلومات لدى قوات الشرطة تفيد بظهور باكوبي وعناصر من عصابته يمارسون رياضة كرة القدم.

وفور وصول المعلومات للاجهزة الأمنية تحرّكت القوة وأثناء محاصرتها الميدان سارع باكوبي وجماعته في الهروب من المنطقة.

وأشارت المعلومات إلى أنّ رفاق باكوبي قاموا برفعه على متن موتر والهروب مغادرين المنطقة.