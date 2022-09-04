زفاف جزائري إلى عروسين في ليلة واحدة (صور)

تداول الجزائريون باستغراب ودهشة الأحد، صور زفاف عريس من ولاية سكيكدة شمال شرقي البلاد، الى عروسين في ليلة واحدة، وذلك في حادثة نادرة.

واستقبل الكثيرون النبأ في بادئ الأمر بالتكذيب، لكن الصور وكذلك بطاقة الدعوة التي احتوت اسماء العريس وعروسيه لم تترك مجالا للشك بأن الأمر حقيقي.

وجاء في متن الدعوة "“تتشرف عائلة بويديوة لدعوتكم لحضور حفل زفاف ابنها رشيد مع مريم وحنان”.

وفي لفتة ذات مغزى، جرى تذييل بطاقة الدعوة بالاية القرانية التي يقول فيها الله تعالى: "فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ" (النساء 3).

وبعد تأكد الخبر، تكهن كثيرون بأن العريس خليجي، نظرا للبذخ الذي اتسم به الحفل، في حين تساءل آخرون كيف امكن لهذا العريس اقناع الفتاتين بالزواج منه معا وبهذه الطريقة.