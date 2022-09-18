زلزال بقوة 7.2 يضرب سواحل تايوان واليابان..وتحذيرات من تسونامي (فيديو)

أصدرت السلطات اليابانية تحذيرا من خطر تشكل تسونامي، بعد تعرض سواحل شمال شرق البلاد، وتايوان، لزلزال بلغت قوته 7.2 درجة.

وشكلت الحكومة اليابانية غرفة عمليات للطوارىء تحسبا لأي خطر مقبل، كما حذر خبراء الأرصاد الجوية في اليابان من أنه في محافظة مياغي، بالقرب من الساحل الذي يقع فيه مركز الهزات، قد يصل ارتفاع تسونامي إلى متر واحد.

وقال "الخبراء" إنه في الوقت الحالي، لا توجد معلومات حول ما إذا كان قد وصل إلى شواطئ مياغي، محذرين سكان المناطق الساحلية من خطر الاقتراب من الساحل.

وبثت قناة تلفزيونية تايوانية لحظة حدوث الزلزال من داخل استوديوهات البث.

كما وثق مقطع فيديو بثته قناة صينية حالات الهلع في محطة قطارات بعد أن ارتجت المحطة ومعها قطار كان قد توقف لدخول المسافرين.

وحسب المعلومات الصادرة عن السلطات اليابانية يقع مركز الزلزال على عمق 60 كيلومترا تحت قاع المحيط.

وبحسب وكالة "كيودو"، فإن الزلزال لم يؤد إلى حالات طارئة في المنشآت النووية الموجودة في تلك المنطقة.