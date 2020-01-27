"زلزال تركيا".. ارتفاع عدد القتلى إلى 39 شخصا

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية، عن ارتفاع عدد وفيات الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ إلى 39، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 45 شخصا من تحت الأنقاض أحياء

ولفتت رئاسة إدارة الطوارئ، في بيان، إلى أن 948 هزة ارتدادية أعقبت زلزال ولاية ألازيغ الذي بلغت شدته 6.8 درجات على مقياس ريختر الجمعة الماضية، مشيرة إلى أن 21 هزة ارتدادية من إجمالي الهزات التي أعقبت الزلزال الرئيسي، تجاوزت قوتها 4 درجات.

وأوضحت أن مستشفيات المنطقة استقبلت منذ وقوع الزلزال، 1607 مصابين، وأن 1516 منهم غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم.

وضرب زلزال مساء الجمعة، بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر ولاية ألازيغ، وشعر به سكان بعض المدن العراقية والسورية واللبنانية.