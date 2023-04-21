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زلزال تركيا يقسم تلة إلى نصفين

تاريخ النشر: 21 نيسان / أبريل 2023 - 07:28
زلزال تركيا يقسم تلة إلى نصفين

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