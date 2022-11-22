زلزال اندونيسيا.. 268 قتيلا والبحث عن ناجين تحت الأنقاض في "جاوا"

تضاعف فرق الإنقاذ في إندونيسيا، من جهودها للعثور على ناجين تحت الإنقاض، إثر الزلزال الذي ضرب جزيرة "جاوا"، حيث كشفت آخر حصيلة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 268 قتيلاً ومئات الجرحى.

وتحدث رئيس الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث سوهاريانتو، خلال مؤتمر صحفي، عن وجود 151 شخصا في عداد المفقودين، مشيرا إلى أن الأولوية تكمن في البحث عن الضحايا وإجلائهم.

وضرب الإثنين، زلزال بلغت قوته 5,6 درجات، إقليم جاوا الغربي، الأكثر اكتظاظا بالسكان في هذا الأرخبيل الواقع جنوب شرق آسيا، بالقرب من منطقة سيانجور.

وتعتبر حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب "جاوا"، هي الأكبر في اندونيسيا منذ عام 2018، حيث قضى معظم الضحايا في انزلاقات التربية، وانهيار المباني، إثر الهزات الأرضية

وأعلن حاكم "جاوا" الغربية، رضوان كميل، مساء الاثنين، عن نُقل حوالى 13 ألف شخص إلى مراكز الإجلاء، وتضرر أكثر من ألفَي منزل.

وتعهد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، خلال زيارته للأماكن المتضررة من الزال، بمنح تعويضات، كما طالب فرق الإنقاذ بتعبئة عناصرها وإجلاء الضحايا.

وأفاد رجل انقاذ يشارك في عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض، بأنه لم ينم منذ أمس، لان هناك ضحايا لم يتم العثور عليهم.

كما يعاني رجال الإنقاذ من صعوبة الوصول إلى السكان العالقين، بسبب الأنقاض والأشجار المتساقطة، وانسدادات الطرق وانقطاع التيار الكهربائي، في المنطقة الريفية التي بنيت منازلها من الخشب والخرسانة.

ومن بين الضحايا طلاب مدرسة داخلية إسلامية أو سكان لقوا حتفهم في منازلهم جراء سقوط سقف أو جدران.