زلزال جديد بقوة 5.1 درجات يضرب تركيا وسوريا

ضرب زلزال جديد بقوة 5.1 درجات تركيا وسوريا مساء الخميس، ودون ان يتم الابلاغ على الفور عن خسائر بشرية او اضرار.

وقالت هيئة الكوارث والطوارئ التركية ان الزلزال الجديد ضرب ولاية هاتاي جنوبي البلاد، وبلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر، في حين قدر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل قوته 4.7 درجات.

واعطى المركز الوطني للزلازل في سوريا تقييما اخر قائلا ان قوة الزلزال بلغت 5.4 درجات.

وشعر سكان دمشق وحلب واللاذقية ومحافظات أخرى شمال غرب سوريا بالزلزال.

ولم يبلغ على الفور عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية جراء الزلزال الذي يأتي بعد ايام من زلزال مدمر ضرب مناطق شمال غرب سوريا وجنوب تركيا وخلف عشرات الاف القتلى وخرابا هائلا.

وكان جرى تسجيل الاف الهزات الارتدادية منذ الزلزال الكبير الذي وقع فجر السادس من الشهر الجاري، وبلغت حصيلته حتى الان أكثير من 36 ألف قتيل في تركيا وقرابة 6 آلاف في سوريا.

