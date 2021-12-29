زلزال في كريت اليونانية يرتد على القاهرة

شعر سكان القاهرة بهزة ارضية بقوة 5.9 ريختر اثارت الرعب بعد ان اعادت للاذهان زلزال 1992 المدمر، حيث سارعت وسائل الاعلام المصرية لطمأنة الجمهور مؤكدة ان مصدرها خارج البلاد وعلى بعد اميال .

هزة قرب جزيرة كريت

ونقل موقع صدى البلد المصري عن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جاد القاضي قوله ان زلزال اليوم أو الهزة الأرضية التي شعر بها المواطنين صباح اليوم، كانت بقوة 5.9 ريختر، واشار الى ان الهزة الارضية حدثت بالقرب من جزيرة كريت، في تمام الساعة 7:15 صباح الاربعاء

زلزال لعدة دقائق

وأضاف: مصر تأثرت بالهزة الأرضية لعدة دقائق، شعر بها محافظة القاهرة وبعض مدن الدلتا، مؤكدا أن الزلزال لا يمثل أي خطورة على مصر نتيجة بعده عن الأراضي المصرية. وفيما يخص توابع الزلزال، لفت إلى أنها ستكون خفيفة وبسيطة ولن يشعر بها المواطنين.

وكان زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب أول أمس الإثنين السواحل المطلة بين جزيرتى كاسوس وكريت اليونانيتين، بعد أقل من أربع ساعات على وقوع زلزال بقوة 5.2 درجة.

جزر اليونان مركز الهزة

وأفاد معهد الجيوديناميك بأثينا ، في بيان نقلته صحيفة "كاثميريني" اليونانية صباح الاثنين، أن الهزة وقعت على بعد 25 كيلومترًا شمال غرب مركز الزلزال الأول وعلى عمق 6.3 كيلومتر، وتبع ذلك هزة ارتدادية بقوة 4.2 درجة بعد دقيقتين.

وقال ميشاليس إروتوكريتوس، عمدة جزيرة كاسوس الصغيرة، والأقرب إلى مركز الزلزال، إنه لم تتضرر أي مبان في أي من الزلزالين كما لم ترد أي انباء عن وقوع إصابات بين المواطنين.