زلزال قوي يضرب قبالة كريت ويشعر به سكان مصر وتركيا

ضرب زلزال قوي صباح الاربعاء، منطقة قبالة جزيرة كريت في البحر المتوسط، ووصلت ارتداداته الى دول منها مصر وتركيا اللتين شعر سكان بعض مدنهما بالهزة التي بلغت شدتها 5.9 درجة على مقياس ريختر.

وقال معهد الجيوديناميك اليوناني ان الزلزال وقع الساعة 07:08 صباحا على بعد 17 كلم من مدينة هيراكليون. مشيرا الى ان مركزه كان بعمق 43 كيلومتراً.

ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن خسائر مادية أو بشرية حتى الآن.



وفي مصر، قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن سكان بعض مدن البلاد شعروا بهزة أرضية جراء زلزال ضرب منطقة قريبة من جزيرة كريت اليونانية بقوة 5.9 درجة.

ووصل ارتداد زلزال كريت إلى العاصمة القاهرة ومدن أخرى في مصر، دون أن يتم الإبلاغ عن وجود خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

كما أعلنت تركيا تسجيل زلزال بقوة 5.5 درجة في الساعة 08:07، مركزها البحر الأبيض المتوسط.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الزلزال وقع على عمق 15 كيلو مترًا وكان مركزه على بعد 383.84 كيلومترًا من منطقة داتشا في موغلا.

وفي أكتوبر الماضي، ذكر شهود أن سكان كل من القاهرة ومدن أخرى في مصر، وبيروت وأجزاء من إسرائيل والأراضي الفلسطينية والمنطقة المحيطة بمدينة أنطاليا جنوب تركيا شعروا بهزة أرضية.

