زلزال وبركان في أمريكا (شاهد)

البوابه - هز زلزال بغلت قوته 4.8 درجة ضمن مقياس ريختر ساحل جزيرة هاواي الجنوبي الشرقي عقب تدفق حمم من فوهة بركان كيلاويا، التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.

واستبعدت السلطات حدوث أمواج تسونامي في المحيط الهادئ عقب الزلزال الذي كان مركزه 7.5 ميلا جنوب شرق باهالا و47 ميلا جنوب غرب هيلو على عمق حوالي 20 ميلا.

Kilauea, one of the world's most active volcanoes in the Hawaiian archipelago, has re-emerged. Shocking images have been released. pic.twitter.com/WljQySutu8 — ArtForArt (@Opendoorian) February 15, 2023

وجاءت الهزة الأرضية عقب ثوران بركان كيلاويا الذي استمرت حممه البركانية بالتدفق منه خلال مدة 48 ماضية.

1/ #Hawaii #Volcano



The Kilauea volcano has woken up again in Hawaii.



A series of earthquakes were recorded in the southern part of the island, the record of which was a magnitude of 4.8 pic.twitter.com/fWihZ5EdZa — David Kime (@CyberRealms1) February 15, 2023

وأكد مرصد البراكين في هاواي في معرض تعليقه على البركان أن الهزة الأرضية لم يكن لها تأثير واضح على بركاني ماونا لوا و كيلاويا .