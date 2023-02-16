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زلزال وبركان في أمريكا (شاهد)

تاريخ النشر: 16 شباط / فبراير 2023 - 07:39
فوهة بركانية نشطة
فوهة بركانية نشطة

البوابه - هز زلزال بغلت قوته 4.8 درجة ضمن مقياس ريختر ساحل جزيرة هاواي الجنوبي الشرقي عقب تدفق حمم من فوهة بركان كيلاويا، التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.

واستبعدت السلطات حدوث أمواج تسونامي في المحيط الهادئ عقب الزلزال الذي كان مركزه  7.5 ميلا جنوب شرق باهالا و47 ميلا جنوب غرب هيلو على عمق حوالي 20 ميلا.

 

 

وجاءت الهزة الأرضية عقب ثوران بركان كيلاويا الذي استمرت حممه البركانية بالتدفق منه خلال مدة 48 ماضية.

 

 

وأكد مرصد البراكين في هاواي في معرض تعليقه على البركان أن الهزة الأرضية لم يكن لها تأثير واضح على بركاني ماونا لوا و كيلاويا .

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