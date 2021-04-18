زمبابوي تفرج عن 3 آلاف سجين لكبح تفشي فيروس كورونا بالسجون

أعلنت الحكومة في زيمبابوي، عزمها الإفراج عن حوالي 3 آلاف سجين بموجب عفو رئاسي يهدف إلى تخفيف الازدحام في سجون البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأفرجت السلطات عن نحو 400 نزيل من سجن "شيكوروبي" وسجون أخرى في العاصمة هراري، السبت، فيما أفرج عن المزيد من سجون أخرى في أنحاء البلاد.

وتبلغ سعة سجون زيمبابوي 17 ألف سجين، لكنها تضم نحو 22 ألفا، قبل العفو الذي أعلنه الرئيس إيمرسون منانغاغوا.

وسيجري الإفراج عن الأفراد الذين أدينوا بجرائم غير عنيفة، فيما لن يستفيد المدانون بجرائم مثل القتل والخيانة والاتجار بالبشر والجرائم الجنسية، من قرار العفو.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أنه "سيتم إطلاق سراح جميع النساء المسجونات في جرائم غير عنيفة، والذين قضوا ثلث مدة عقوبتهم، وكذلك جميع الأشخاص المعاقين المدانين بجرائم غير عنيفة".

من جهته، قال مدير دائرة السجون في العاصمة ألفورد غاباري، إن العفو "سيقطع شوطا طويلا" لتقليل الإنفاق وخطر انتشار الفيروس في السجون، مشيرا إلى أن "سجون العاصمة سجلت 173 إصابة مؤكدة ووفاة واحدة".

وخفف منانغاغوا، من أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد بحق العديد من السجناء، فيما لا تزال عقوبة الإعدام سارية في زمبابوي، لكنها معطلة منذ سنوات.

وسجلت زمبابوي 37534 حالة إصابة بكورونا، وكذلك 1551 حالة وفاة، وفقا للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها. (TR)