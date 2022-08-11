زوجة خاشقجي لـ البوابة: استبعد وجود علاقة بين جمال والمحامي عاصم غفور

البوابة- خاص

استبعدت حنان العتر السيدة الوحيدة التي كانت على ذمة الصحفي السعودي جمال خاشقجي لحظة وفاته وجود اي علاقة بين زوجها والمحامي الأميركي، عاصم غفور الذي حكمت عليه محكمة اماراتية بالسجن والغرامة بتهمة تهرب ضريبي وغسيل أموال

وقالت حنان العتر في تسجيل صوتي ارسلته للبوابة ان محاميتها السيدة رندة فهمي تحصلت مؤخرا على وثائق مهمة وخطيرة بالنسبة لها، تؤكد ان المحامي عاصم غفور كان يمثل دولة ما لانشاء مؤسسة ، ومهمة عاصم غفور هو اقناع زوجها الصحفي جمال خاشقجي لتعيينه مديرا للمؤسسة مقابل 120 الف دولار سنويا

وقالت حنان العتر انها لا تعرف الجهة التي تقف وراء تلك المؤسسة هل هم افراد ام دولة، لكن في المحصلة لا يمكن ان يكون محامي جمال ، لانه كان في الطرف المقابل له يفاوضة ويساومه من اجل تعيينه مديرا للمؤسسة، وهذه ليست مهمة المحامي مع موكلة.

وقالت ان هذه الوثائق الان موجودة في المحاكم الاميركية مرفقة بقضية السيدة التركية التي كانت تدعي انها خطيبة جمال ورفعت دعوة ضد الدولة السعودية (اختفت المدعوة خديجة جانكيز عن الانظار بعد التقارب السعودي التركي)

واشارت العتر انها لم تسمع اسم عاصم غفور من زوجها الراحل، كما ان الوثائق في المحكمة تؤكد ان غفور لم يكن يمثل زوجها بل الطرف الاخر.

المحامي عاصم غفور



وقالت انها رأت العقد الذي وقع عليه زوجها ويشبه توقيعه بالعربي ، واشارت الى ان ما يزعجها هو ربط اسم جمال خاشقجي بشخص متورط في عمليات تهرب ضريبي وغسيل اموال، وهذا يسيء لاسم جمال خاشقجي ، ودعت الاطراف الاخرى ان تتوقف عن استخدام اسم زوجها جمال خاشقجي في اي قضية ، حيث ان الزج باسمه يسيء له ولسمعته ، وهذا ما حاولت حنان العتر الدفاع عنه لاربع سنوات، واكدت ضرورة وقف فيضان الكذب والرياء ضد الاعلامي الراحل

واشارت الى ان المزعج هو نجاح البعض في سحب شخصيات عالمية في المشاركة بعمليات الكذب والافتراء ضد جمال خاشقجي واستغلال هؤلاء الاشخاص للتأثير على المتعاطفين مع قضية جمال خاشقجي

واعتُقل المحامي في مطار دبي، الشهر الماضي، بينما كان متوجها إلى إسطنبول واقتادته الشرطة إلى مركز احتجاز في أبوظبي.

وادانت محكمة غسل الأموال في أبوظبي عاصم غفور المحامي الذي ادعى انه وكيل للاعلامي السعودي جمال خاشقجي ، غيابيا ، بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل أموال وقضت بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة.

