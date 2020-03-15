زوجة رئيس الوزراء الإسباني مصابة بفيروس كورونا

أعلنت رئاسة الحكومة الإسبانية مساء السبت، أن زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز مصابة بكورونا المستجدّ، في وقتٍ فُرض حجر صحي شبه كامل في البلاد منعا لتفشي الفيروس.

وقالت الحكومة في بيان إن “بيغونيا غوميز (زوجة سانشيز) ورئيس (الوزراء) بخير. كلاهما موجود في مونكلوا” مقر رئيس الحكومة. وأضافت انهما “يُتابعان باستمرار الإجراءات الوقائية التي حدّدتها السلطات الصحية”.

واعلن سانشيز مساء السبت فرض حجر صحي شبه كامل في البلاد، بحيث لن يسمح للسكان بالخروج من منازلهم الا للتوجه الى مكان العمل او لضرورات أخرى أبرزها شراء الطعام.

ويندرج هذا الاجراء المشدد في اطار حال التأهب التي أعلنت لخمسة عشر يوما في البلاد.

وإسبانيا التي سجل فيها اكثر من 1500 أصابة بفيروس كورونا المستجد منذ مساء الجمعة، هي البلد الثاني الأكثر تضررا بالوباء في اوروبا بعد ايطاليا التي سبق أن اتخذت تدابير مماثلة.

وتجاوز العدد الاجمالي للإصابات في اسبانيا 5700 وما لا يقل عن 183 وفاة.

وقال سانشيز في خطاب نقله التلفزيون إن “منع التنقل في الشوارع بات إلزاميا اعتبارا من اليوم”.

وأوضح أنه في إمكان المواطنين الخروج من منازلهم “للعمل” او “شراء الخبز” او التوجه الى الصيدلية أو الذهاب لتلقي العلاج ولكن “ليس لتناول العشاء عند صديق”.

وأضاف أن المتاجر غير الأساسية سيتم اغلاقها في كل انحاء البلاد، علما بأن هذا التدبير سبق ان اتخذ في مناطق عدة على غرار مدريد، الاكثر تضررا بالوباء مع نحو ثلاثة آلاف اصابة.

وأكد سانشيز: “إننا مصممون بشدة على التغلب على الفيروس”. (أ ف ب)