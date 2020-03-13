زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مصابة بفيروس كورونا

اعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في وقت متأخر الخميس، ان نتائج اختبار فيروس كورونا المستجد الذي خضعت له زوجته جاءت إيجابية.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان “صوفي غريغوار ترودو خضعت لفحص كوفيد-19 اليوم. الاختبار جاء ايجابيا”.

وقال بيان رسمي في وقت سابق إنّ صوفي غريغوار ترودو التي ظهرت عليها عوارض مشابهة لعوارض الزكام عقب عودتها من لندن “تخضع لفحص كوفيد-19”.

وأضاف “رغم أنّ رئيس الوزراء نفسه لا يُظهر أي عوارض، فقد اختار العمل من المنزل تحت حجر ذاتي… في إجراء وقائي، إلى حين صدور نتائج صوفي”.

ويعتزم ترودو إجراء اتصالات هاتفية “مع قادة دوليين” لكنّه ألغى اجتماعات مقرّرة يومي الخميس والجمعة في أوتاوا مع رؤساء وزراء المقاطعات والأقاليم الكندية.

وقال البيان إن ترودو ونائبته كريستيا فريلاند سيجريان اتصالات هاتفية مع حكّام المناطق “لمناقشة تدابير جماعية للحدّ من انتشار كوفيد-19 وإبقاء الكنديين سالمين”.

سجّلت كندا الخميس أكثر من 150 إصابة بالفيروس على أراضيها غالبيتهم في أونتاريو (وسط) وكولومبيا البريطانية (غرب)، مع حالة وفاة واحدة حتى الآن.

ومع تسجيل 13 حالةً على أراضيها، أعلنت حكومة كيبيك من جانبها سلسلة تدابير حاسمة لمنع تفشي الفيروس في هذه المقاطعة، داعيةً خصوصاً المسافرين العائدين من الخارج لوضع أنفسهم في العزل لأسبوعين.

ومنعت الحكومة المحلية أيضاً التجمعات لأكثر من 250 شخصاً، ودعت المواطنين إلى العمل من المنزل متى كان ذلك ممكناً.

وطلب رئيس وزراء كيبيك فرنسوا لوغو في مؤتمر صحافي “من جميع الأشخاص العائدين من الخارج ولديهم عوارض مشابهة لعوارض الزكام، وضع أنفسهم في حجر طوعي لمدة 14 يوماً”.

وهذا الإجراء إلزامي للموظفين في كيبيك العائدين من الخارج لا سيّما للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف رئيس الوزراء “حتى الآن، جائحة فيروس كورونا تحت السيطرة في كيبيك”، لكن “نحن في أزمة ستدوم أشهراً”، مؤكداً أن “الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين”.

وأشار إلى أنه سيعلن تدابير دعم للقطاع الخاص خلال الأيام المقبلة.

ومساءً، لم تستبعد رئيسة بلدية مونتريال فاليري بلانت احتمال وضع الجزيرة وسكّانها الذين يقدّرون بمليونين قيد حجر صحي.

وأعلنت مقاطعة أونتاريو التي أحصت ستين إصابة الخميس، استمرار إغلاق مدارسها حتى 5 نيسان/ابريل.

من جانبها، دعت وزيرة الصحة باتي هادجو الكنديين في كلمة في البرلمان الفدرالي، إلى تجنب التجمعات الكبيرة.

وألغيت كذلك مسابقة “جونو” الموسيقية الكندية على خلفية انتشار الفيروس، والتي كان مقرّراً عقدها الأحد في ساسكاتشوان (غرب)، فضلاً عن مسيرة يوم القديس باتريك في مونتريال المقررة في 22 آذار/مارس.

وأعلنت حكومة كيبيك الأربعاء إلغاء البطولة العالمية للرقص على الجليد التي كانت مقررة بين 16 و22 آذار/مارس في مونتريال، مشيرةً إلى “احتمال انتقال الفيروس إلى عدد كبير من الأشخاص” خلال الحدث.

إلى ذلك، قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو “التطورات المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد وجهودهم لمكافحته”.

وناقش الزعيمان أيضا خلال المحادثات “قضايا ثنائية أخرى ذات الاهتمام المشترك”، وفقا لوكالة أنباء بلومبرغ. (وكالات)