زوجة مؤسس جوجل خانته مع صديقه ايلون ماسك

نفى رئيس شركة تسلا، الملياردير إيلون ماسك، ارتباطه بعلاقة عاطفية مع زوجة الشريك المؤسس لغوغل، بعد تقرير صحفي يؤكد ان ان سبب الطلاق بين المذكورين هو خيانة الزوجة مع صديقه ماسك.

ماسك ينفي

وفي نغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فقد نفى ايلون ماسك ما تردد عن علاقته بزوجة صديقه سيرغي ونفى ارتباطه بعلاقة عاطفية مع زوجة برين نيكول شاناهان.

وقالت تغريدة ماسك انه وسيرغي صديقان والتقيا مؤخرا في حفلة ، كما انه لم يلتق بـ نيكول الا مرتين فقط على مدار 3 سنوات، نافيا ان يكون هناك علاقة رسمية معها.

تقرير صحفي يؤكد علاقة ماسك بـ نيكول

وتشير صحيفة "وول ستريت جورنال" الى علاقة عاطفية قصيرة اقامها ايلون ماسك مع نيكول شاناهان في ديسمبر الماضي، خلال حضورهما لمعرض فني بمدينة ميامي.

وقالت إن هذه القضية دفعت برين، الذي تبلغ ثروته 95 مليار دولار، إلى إقامة دعوى لطلاق شاناهان في وقت سابق من هذا العام مشيرا إلى أن "الخلافات" هي السبب في الطلاق.

ووفق ما ورد فإن شاناهان ستحصل على مليون دولار فقط للطلاق، بسبب اتفاق قبل الزواج بينها وبين مؤسس غوغل.