زوجة مطرب المهرجانات الشهير تتهمه باستغلال القاصرات

اتهمت زوجه مطرب مهرجانات شهير زوجها باستغلال القاصرات في حفلاته لتعيد تسليط الضوء على هذا النوع من المطربين الذين غزو المهرجانات والاحتفالات من دون ان يملكو صوتا او لحنا او كلمات حيث اصابو الذوق الفني في مقتل

فقد اتهمت ريم طارق زوجها المطرب الشعبي حسن شاكوش بارتكاب أمور سيّئة أخلاقياً، من بينها استغلال قاصرات والزواج بهنّ عرفياً، واستغلاله فتيات عربيّات ماديّاً

وقالت ريم طارق التي طلقها زوجها شاكوش غيابيا ان طليقها استغل فتاة كويتية مؤخرا وان لديها اثباتات من خلال الرئسائل والمستندات

وقالت ريم طارق ان حسن شاكوش على علاقة بسيّدة ولم ينفصل عنها، على الرّغم من زواجه، مشيرة إلى أنهم أقنعوها وقتها بأنّ الأمر مجرّد مزحة لتتصدّر حلقتهما "الترند".‏



‏





وكانت ريم طارق قد اعلنت ان شاكوش طردها نم المنزل واستولى على مقتنياتها الذهبيّة وأوراق خاصّة بها، وذلك بعد مرور شهرين فقط على احتفالهما بزواجهما، الى ان اصدرت محكمة أكتوبر قراراً يقضي بتمكين ريم طارق من منزل الزوجية، بعدما طردها شاكوش منه، مع إلزامه بدفع نفقة شهرية لها تقدّر بقيمة 20 ألف جنيه مصريّ. لكن شاكوش رفض تنفيذ هذا القرار وتعدّى على والدها

.

وبتلك الشكوى ، تعيد ريم طارق الى الاضواء التصرفات والتجاوزات التي يمارسها مطربو المهرجانات، وما يرافقهم في حفلاتهم من تصرفات خارجة عن السيطرة سواءاتعلق الامر بالاتهامات بوجود الحشيش والحبوب المخدرة والمشروبات الروحية والكحولية حتى وصل الامر الى استغلال القاصرات في الحفلات .

وكان غالبية هذا النوع من المطربين قد منعو من العمل بقرار رسمي من نقابة الفنانين المصريين، الا ان القرار جرى الالتفاف عليه فيما بعد