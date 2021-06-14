زيارة بايدن وقمة الناتو تعكران صفو حياة سكان بروكسل

تسببت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، بالإضافة إلى قمة الناتو، في كثير من الازعاج للسكان، بسبب الإجراءات الأمنية والأسلاك الشائكة وغلق الطرق والأنفاق.

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إلى ذلك أوصت السلطات البلجيكية سكان بروكسل بعدم استخدام السيارات الخاصة، والتحول إلى وسائل النقل العام.

وسيولى معظم الاهتمام، لسلامة وراحة الرئيس الأمريكي بايدن، الذي طار إلى العاصمة البلجيكية مساء الأحد، برفقة وفد ضخم يتألف من حوالي 700 شخص.

ويقيم بايدن في السفارة الأمريكية التي تقع وسط بروكسل، ولهذا السبب أغلقت الشرطة الحي الذي توجد فيه السفارة. (نوفوستي)