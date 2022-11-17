زيلنسكي يؤكد تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية 4 أِشهر

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الخميس، تمديد الاتفاق الذي يسمح لبلاده بتصدير حبوبها عبر البحر الأسود لمدة أربعة أشهر.

وكتب زيلينسكي عبر تويتر: "تم تمديد -صفقة الحبوب- لمدة 120 يوما"، مضيفا "نحن في انتظار إعلان رسمي من شركائنا، الأمم المتحدة وتركيا".

وكان وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف اعلن عبر تويتر في وقت سابق الخميس أنه “سيتم تمديد مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوما”.

وايضا اكد مسؤول تركي تمديد الاتفاق “وفقًا للأحكام الحالية” ولمدة أربعة أشهر.

وتنقضي مساء الجمعة، مدة الاتفاق الحالي الذي جرى التوصل اليه في تموز/يوليو الماضي بوساطة من تركيا والأمم المتحدة، بهدف تجنب أزمة غذاء عالمية.