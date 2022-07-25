زيلنسكي يتوعد بهزيمة روسيا

اكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي بالفيديو إن أوكرانيا ستواصل بذل كل ما في وسعها لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالعدو، في الوقت الذي كشف عن هجمات لجماعات النازيين الجدد اسفرت عن تكبدهم خسائر جسيمة في خيرسون

زيلنيسكي : سنلحق الضرر بروسيا

وقال زيلينسكي “حتى المحتلون يعترفون بأننا سننتصر … نسمعها في محادثاتهم طوال الوقت، وفي ما يخبرون به أقاربهم عندما يتصلون بهم”.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا لم تستسلم. وأضاف “نحن نبذل قصارى جهدنا لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالعدو ولحشد أكبر قدر ممكن من الدعم لأوكرانيا”.

النازيون الجدد يتكبدون خسائر جسيمة

في الاثناء أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف أن النازيين الأوكرانيين شنوا هجوما على خيرسون لكنه باء بالفشل، فيما تكبدوا خسائر فادحة في صفوفهم. وقال ستريموسوف في تصريح لوكالة "نوفوستي" الحكومية الروسية : "شن النازيون الأوكرانيون هجوما فاشلا على منطقة خيرسون".

وأضاف: "أولا، منطقة خيرسون هي عبارة عن سهوب، وأي تحركات للجيش الأوكراني تنتهي بهجمات فاشلة". وتابع: "ثانيا، كل محاولاتهم تؤدي فقط إلى خسائر فادحة في صفوفهم". وأردف قوله: "نظام زيلينسكي يدفع بالناس بلا وعي إلى الموت المحقق".

واعتبر أن "الجانب الأوكراني يتعمد تصعيد الموقف حيال خيرسون من أجل استجداء المزيد من الأموال من الغرب".