زيلنسكي يستبعد استخدام بوتين للسلاح النووي

استبعد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، استخدام القوات الروسية للسلاح النووي، وذلك بعد ساعات من تصريحات في موسكو تامر بالتعبئة الجزئية واستخدام كافة انواع الاسلحة بما فيها النووي في الحرب باوكرانيا

وقال الرئيس زيلنيسكي في مقابلة مع تلفزيون "بيلد" الإخباري الألماني، ان بوتين يلوح فقط وإنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي سيستخدم السلاح النووي ، وقال لا أعتقد أن العالم سيسمح له باستخدام هذه الأسلحة".

واعتبر ان الرئيس الروسي يساوم وقال "غداً قد يقول بوتين نريد جزءاً من بولندا بالإضافة إلى أوكرانيا، وإلا فإننا سنستخدم الأسلحة النووية.. لا يمكننا قبول هذا النوع من المساومات". وقال إن أوكرانيا "ستواصل الهجوم"، معلناً أنه "واثق من تحرير أراضينا".وكشف عن وجود حالات فرار في الجيش الروسي وقال إنه يحتاج إلى جيش عديده عدة ملايين ليرسله إلينا

وقال زيلينسكي إن فرص إجراء محادثات مع بوتين لإنهاء الحرب تتضاءل، في تعليقه على دعوات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عزمه عقد قمة بين بوتين وزيلينسكي