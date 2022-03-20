زيلينسكي: آلاف الأوكرانيين رحلوا قسرا إلى روسيا

اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، موسكو بارتكاب جرائم حرب في مدينة ماريوبول، والعمل على ترحيل آلاف الأوكرانيين قسرا إلى روسيا.

وقال زيلينسكي، أن الكرملين تسبب بكارثة انسانية، مشيراً إلى أن الأوكرانيين سيتذكرون حصار روسيا المرعب لماريوبول لعدة قرون

ودخلت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، يومها ال 25، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المقاتلات الحربية دمرت 62 منشأة عسكرية وأسقطت مروحية و6 مسيرات ودمرت مقر تدريب العمليات الخاصة الأوكرانية يضم مرتزقة أجانب وتصفية أكثر من 100 مسلح.

- الجيش الروسي يستهدف مقر تدريب العمليات الخاصة الأوكرانية الذي يضم مرتزقة أجانب ويقضي على أكثر من 100 مسلح

- الجيش الروسي يعلن تدمير قاعدة لتخزين الوقود في منطقة نيكولاييف بواسطة صواريخ حديثة وفرط صوتية

- الجيش الروسي يعلن اعتراض صاروخ تكتيكي أوكراني من طراز "توشكا يو" ليلا على تخوم خاركيف

وكان سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني قد كشف أن أوكرانيا ستتسلم شحنة جديدة من الأسلحة الأميركية في غضون أيام تتضمن صواريخ "جافلين" و"ستينغر".

زيلينسكي كان دعا، السبت، إلى إجراء محادثات سلام شاملة مع موسكو لوقف عمليتها العسكرية في بلاده، وحث سويسرا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أصحاب المليارات المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذين قال إنهم يساعدون بأموالهم في الحرب على أوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم، قال زيلينسكي "أريد أن يسمعني الجميع الآن خاصة في موسكو. حان وقت الاجتماع وحان وقت الحديث.. لقد حان الوقت لاستعادة وحدة أراضي أوكرانيا واسترجاع العدالة. وإلا فإن خسائر روسيا ستكون من الشدة بدرجة ستجعل التعافي منها يستغرق أجيالا".