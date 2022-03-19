زيلينسكي: آن أوان إجراء محادثات جدية مع روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو قائلا إن هذه هي فرصة روسيا الوحيدة للحد من الأضرار الناجمة عن الأخطاء التي ارتكبتها في أعقاب غزوها.

وأضاف في كلمة مصورة بُثت في الساعات الأولى من صباح السبت في أوكرانيا إن “الوقت حان لعقد اجتماع ،حان وقت الحديث”.

وأكد أنه “حان الوقت من أجل استعادة أوكرانيا وحدة أراضيها وإحقاق العدالة مجددا”.

وأضاف “بخلاف ذلك فإنه حتى بضعة أجيال لن تكون كافية لروسيا للنهوض بسبب الخسائر التي تتكبدها”.

واعتبر أن إجراء مفاوضات سلام وأمن جادة مع أوكرانيا هي الفرصة الوحيدة أمام روسيا للحد من الأضرار الناجمة عن أخطائها.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.