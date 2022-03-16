زيلينسكي: أصبحت أكثر واقعية

بات الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلنسكي اكثر واقعية بعد 21 يوما من الهجوم الروسي على بلاده، ويبدو انه اقتنع بعدم جدوى مناشداته واستجداءاته للادارة الاميركية والدول الغربية لتقديم مساعدات عسكرية لصد الهجوم الروسي الذي تم مواجهته غربيا بالتنديد السياسي والتصريحات فقط.

زيلنسكي أكثر واقعية

وقال الرئيس الاوكراني انه اصبح اكثر واقعية فيما يتعلق بالتعامل مع المفاوضات مع روسيا وقبل ذلك، أعلن مستشارُ زيلينسكي أن المفاوضات مع الجانب الروسي، التي ستجرى اليوم الأربعاء، ستكون صعبة.

وأضاف مستشار الرئيس الأوكراني أن هناك تناقضات جوهرية في سير المفاوضات، لكنه أكد على وجود إمكانية التوصل إلى تفاهمات مع روسيا.

بدأت الجولة الرابعة من المفاوضات بين موسكو وكييف، الاثنين، عبر الفيديو.

وأعرب الطرفان عن بعض التفاؤل في الأيام الأخيرة إلا أن تصريحات مستشار زيلينسكي الأخيرة تعكس صعوبة هذه المفاوضات، في حين يكثف الجيش الروسي هجماته في الأيام الأخيرة للسيطرة على مدن أوكرانية كبيرة عدة.

وتطالب كييف بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية.

ويؤكد مستشار الرئيس الأوكراني أن هناك تناقضات جوهرية في سير المفاوضات، لكن هناك إمكانية للتوصل إلى تفاهمات مع روسيا

لافروف يتحدث عن توافق

من جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء على أن بعض صيغ الاتفاق مع أوكرانيا على وشك التوافق، مشيراً إلى أنه لا يرى مصلحة من تدخل واشنطن في الصراع الأوكراني.

وقال لافروف إن تطورات الأحداث الأخيرة حول أوكرانيا تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للعالم برمته، واصفا إياها بأنها "معركة من أجل مستقبل النظام العالمي".

مقتل القناص الكندي الافضل في العالم "Wali" الذي توجه لقنص الروس في اوكرانيا في معارك ماريوبل بعد 20 دقيقة فقط من دخوله المعركة حيث تعرض للقنص من قبل احد القناصين الروس. هذا المجرم قاتل في سورية والعراق . pic.twitter.com/AwKz2uEvCH — أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) March 15, 2022

وقال لافروف، في حوار مع قناة RBC الروسية اليوم الأربعاء: "لا يتعلق هذا الأمر بأوكرانيا إطلاقاً، أو بالأحرى يخص النظام القانوني في العالم أكثر من أوكرانيا. أحكمت الولايات المتحدة هيمنتها على أوروبا بأكملها. نمر الآن بمنعطف مفصلي في التاريخ المعاصر يعكس المعركة من أجل مستقبل النظام العالمي".

فيما قال مفاوض روسي بأنهم يأملون في التوصل لسلام مع أوكرانيا لكن المباحثات صعبة وتسير ببطء.