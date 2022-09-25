زيلينسكي "اليهودي الأكثر نفوذا في العالم"

تصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قائمة صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية لـ"أكثر اليهود نفوذا في العالم"، والتي نشرتها الاحد.

وتضم القائمة 50 اسما لسياسيين وشخصيات عامة وعلماء ورجال أعمال وشخصيات ثقافية من أصول يهودية تعيش في إسرائيل وخارجها.

وجاء نشرت القائمة بالتزامن مع العام الجديد 5783 وفقا للتقويم اليهودي، والذي يتم الاحتفال به هذا العام بدءا من مساء يوم 25 سبتمبر.

وقالت الصحيفة ان زيلينسكي حاز "مكانة نادرة لرمز عالمي على خلفية الوضع في أوكرانيا"، مضيفة انه "واحد من أقوى الناس في العالم اليوم، وليس فقط اليهودي الأكثر نفوذا في العالم".

وجاء رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في المرتبة الثانية، تلته في المرتبة الثالثة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن.

وحل السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايديس في المركز الرابع، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو في المركز الخامس، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في المركز الثامن.