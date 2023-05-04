زيلينسكي في هولندا ويلتقي مسؤولي "الجنائية الدولية"

البوابة - وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صباح اليوم الخميس، بشكل مفاجىء، إلى العاصمة الهولندية أمستردام، في زيارة يلتقي خلالها مسؤولين من المحكمة الجنائية الدولية.

وأفادت وكالة الأنباء الهولندية"إيه إن بي"، بأن اللقاء الذي سيجمع الرئيس الأوكراني، بمسؤولي "الجنائية الدولية"، يأتي عقب إصدار المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت وكالة الأنباء، إلى أن الجنائية الدولية، تحقّق في جرائم حرب مفترضة قد تكون القوات الروسية ارتكبتها في اوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، سيرغي نيكيفوروف لوكالة فرانس برس "نحن في لاهاي وسنلتقي مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية".

ونشرت الوكالة الهولندية، صورة لطائرة هولندية، من المرجح أن يكون زيلينسكي قد أتى عبرها، بعد حضور قمة دول الشمال في هلسنكي.

وبينت مصادر، أن الرئيس الأوكراني سيلتقي رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، كما أنه سيعقد اجتماعا مع نواب هولنديين.

ويُتوقع أن يلقي زيلينسكي خطابا بعنوان "لا سلام بلا عدالة لأوكرانيا"، وفق إذاعة "إن إس أو" الحكومية.

يشار إلى أن هولندا، أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي، أنها ستشتري بمبلغ 165 مليون يورو مع الدنمارك 14 دبابة ليوبارد 2 من أجل منحها لكييف التي تطالب بمزيد من الأسلحة الثقيلة.