زيلينسكي: لا يمكننا البدء بهجوم مضاد

أقر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بأن قوات بلاده لا تستطيع أن تشن هجوما مضادا في الوقت الحالي، بسبب النقص الكبير في الأسلحة.

وأكد زيلينسكي، أن الأوضاع في شرق أوكرانيا، غير مواتية في الوقت الحالي لمهاجمة القوات الروسية، وأن "كييف" تنتظر توريد الأسلحة من شركائها.

وقال الرئيس الأوكراني: "لا يمكننا البدء بعد. لا يمكننا إرسال جنودنا الشجعان إلى خط المواجهة بدون دبابات ومدفعية وأنظمة هيمارس (أنظمة إطلاق صواريخ متعددة)".

جاء ذلك خلال مقابلة للرئيس زيلينسكي، مع صحيفة "يوميوري شيمبون".

وطمأن قادة الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الجمعة، الرئيس الأوكراني، بعد الاستماع إلى خطابه عبر رابط فيديو، بأنهم سيساعدون "كييف" في الانتصار على روسيا، في المعارك الدائرة شرق أوكرانيا.

ووافق الاتحاد الأوروبي، على مشروع بتكلفة 2 مليار يورو، يهدف إلى تعويض القوات الأوكرانية بذخائر المدفعية، جراء النقص الكبير الذي تعاني منه تلك القوات في مواجهة الجيش الروسي.

ويتيح المشروع الأوروبي تزويد الجيش الأوكراني بحوالي مليون قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم، لمواجهة هجوم القوات الروسية، وتجديد المخزونات الاستراتيجية لدول الاتّحاد الأوروبي والتي اقترب بعضها من النفاد.

وتتركز أشرس المعارك في أوكرانيا خلال الفترة الماضية، في مدينة "باخموت" والمنطقة المحيطة بها شرق البلاد، حيث تحاول القوات الروسية إحكام السيطرة على المدينة، بعد أكثر من 7 اشهر من المعارك الشرسة التي شهدتها أحياء المدينة.