زيلينسكي يؤدي القسم: القرم اكرانية وسأنهي الحرب مع روسيا

اعلن الرئيس الأوكراني الجديد، فولوديمير زيلينسكي، عزمه إنهاء الحرب في المناطق الشرقية من البلاد في اول تصريح له بعد ادائه القسم الدستوري

وقال في كلمه بهذه المناسبة أنّ النصر الذي حققه، ليس نصره بل نصر مشترك للجميع. وأشار إلى أنّ الحرب التي تشهدها المناطق الشرقية من أوكرانيا لم يبدأوها هم، مؤكدا أنها ستنتهي على يديه.

وقال زيلينسكي: "نحن مستعدون للحوار. ولكن يجب قبلها إعادة كل الأسرى الأوكرانيين. وقضيتنا الأخرى هي استعادة الأراضي المسلوبة".

وشدّد زيلينسكي إلى أنّ شبه جزيرة القرم وإقليم دونباس أراضٍ أوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني مخاطبا السكان في إقليم دونباس باللغة الروسية: "نحن لم نفقد أرضنا فحسب، فقدنا أهم شي.. الإنسان".

وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا، فوز الممثل الكوميدي، زيلينسكي، في الجولة الثانية بانتخابات الرئاسة التي جرت في 21 من نفس الشهر.

وأكدت حصول زيلينسكي، على 73.22 بالمئة من الأصوات، مقابل حصول منافسه الرئيس الأسبق بيترو بوروشينكو على 24.45 بالمئة.