زيلينسكي يتفقد جبهة دونيتسك وقواته تعلن تحقيق تقدم محدود بهجومها المضاد

اعلنت كييف الاثنين، تحقيق تقدم محدود في اطار هجومها المضاد الذي بدأته قبل شهرين بهدف استعادة المناطق التي تسيطر عليها روسيا، فيما تفقد الرئيس فولوديمير زيلينسكي قواته المشاركة في الهجوم على الجبهة الشرقية في منطقة دونيتسك.



وقال زيلينسكي عبر تيليغرام انه قام بزيارة اللواء الثاني والعشرين للجيش على الجبهة الشرقية في منطقة دونيتسك، حيث ناقش مع قائده المشكلات التي يواجهها جنود اللواء وكذلك مقترحات لمعالجتها.

ومن جهتها، اعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار ان قوات بلادها تمكنت من استعادة 3 كيلومترات مربعة في قطاع مدينة باخموت المدمرة، والتي تتواصل المعارك للسيطرة عليها منذ عام.

واضافت ماليار ان القوات الاوكرانية استعادت حتى الان ما مجمله 40 كيلومترا مربعا في محيط المدينة الجنوبي.

ومنذ اسابيع، تحاول القوات الأوكرانية اختبار نقاط ضعف في تحصينات الجيش الروسي على الجبهة الجنوبية، والمؤلفة من حواجز مضادة للدبابات والمدرعات وحقول الغام وخنادق.

"بعض النجاح"

واكتفت نائبة وزير الدفاع الأوكراني بالاشارة الى ان المعارك في بلدة أوروجاينه ضمن هذه الجبهة لا تزال متواصلة، وحققت "بعض النجاح".

وتطرقت الى ما قالت انها تقدمات لوحدات اوكرانية في منطقة خيرسون الجنوبية خصوصا على ضفة نهر دنيبرو الشرقية التي انسحب اليها الجيش الروسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

ورفضت اعطاء مزيد من التفاصيل حول ما حققته القوات الاوكرانية خلال العمليات على تلك الجبهة.



وفي وقت سابق الاثنين، اعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي عن صد هجمات في منطقة كوبيانسك قامت بها قوات كييف من اجل استعادة مواقع خسرتها هناك الاسبوع الماضي.

وعمدت السلطات الاوكرانية الى إخلاء عشرات البلدات الصغيرة في كوبيانسك مع تقدم الجيش الروسي في تلك المنطقة انطلاقا من خاركيف.

ويقر المسؤولون الاوكرانيون بأن الهجوم المضاد يسير بوتيرة أبطأ من المأمول، ويعزون ذلك الى الدفاعات الروسية شديدة التحصين.

مساعدات اميركية جديدة

الى ذلك، اعلنت واشنطن الاثنين، ان مراجعة محاسبية اظهرت توفر مزيد من التمويل المخصص لاوكرانيا، وقررت بالتالي تقديم مساعدات جديدة لها بقيمة مئتي مليون دولار.

وتشمل المساعدات المشار اليها ذخيرة ودفاعات جوية ومعدات لإزالة الألغام، بحسب ما اعلنته وزارة الخارجية الاميركية.

وقال وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) في حزيران/يونيو انه تبين بعد اكتشاف خطأ في احتساب أسعار الأسلحة، إن لديه مبلغا إضافيا لمساعدة أوكرانيا قدره 6,2 مليارات دولار.

وقال وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن في بيان ان الحزمة الاولى من المساعدات المتحققة من الاموال الاضافية ستخصص لتزويد كييف بذخيرة لانظمة راجمات هايمارس الصاروخية وكذلك منظومات باتريوت للدفاع الجوي فضلا عن قنابل وملايين الطلقات للاسلحة الصغيرة.

واكد بلينكن في البيان التزام الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها بالوقوف الى جانب اوكرانيا مهما تطلب ذلك من وقت، مشددا على ان بامكان روسيا ان تنهي هذه الحرب كما بدأتها.