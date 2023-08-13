القوات الأوكرانية تجلي سكان "خاركوف".. الدفاع الروسية: إسقاط عشرات المسيرات

ذكرت مصادر رسمية أوكرانية أن القوات الأوكرانية تقوم بعمليات إجلاء للسكان من مناطقها في مقاطعة خاركوف، وذلك نتيجة لتقدم القوات الروسية في اتجاه مدينة كوبيانسك.

وقام رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركوف، أوليغ سينيغوبوف، بالإعلان عن إجلاء 204 أشخاص من مناطق كييفية السيطرة في منطقة كوبيانسك منذ تاريخ 9 أغسطس، وذلك في سياق متابعة تقدم القوات الروسية في تلك المنطقة.

من جانبها، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار أن اشتباكات عنيفة قد اندلعت مؤخراً في منطقة كوبيانسك.

تقدم الجيش الروسي

ويواصل الجيش الروسي تقدمه في محور كوبيانسك، حيث باتت القوات الروسية على مقربة من مدينة كوبيانسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أنها تمكنت من تحرير 5 بلدات إضافية في مقاطعة خاركوف، في إطار جهودها للسيطرة على المقاطعة بالكامل.

إسقاط عشرات الطائرات المسيرة

كما أعلنت الوزارة ، اليوم الأحد، إسقاط عشرات من الطائرات المسيرة في مناطق متفرقة، مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لثمانية صواريخ "هيمارس" ودمرت 25 طائرة مسيرة تعود للقوات الأوكرانية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، في بيان صحفي، أنه تم تدمير المسيرات الأوكرانية في عدة مناطق منها بلدات كريمينايا وروبيجنايا وزولوتاريوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وترودوفسكوي وغورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشابايفكا وأوتشيريفاتايا بمقاطعة زبوريجيا.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أيضًا عن إسقاط مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود الروسية، حيث أشارت إلى أن قوات كييف حاولت استهداف منشآت روسية باستخدام طائرتين مسيرتين، لكن نظام الدفاع الجوي الروسي تمكن من تدميرهما دون وقوع أضرار أو إصابات بين المدنيين.

مقتل مئات الجنود الأوكرانيين

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها قد قتلت حوالي 545 جنديًا أوكرانيًا على مختلف المحاور خلال اليوم الماضي.

ووفقًا للتقرير اليومي الصادر عن وزارة الدفاع الروسية، فإن الجيش الأوكراني تكبد خسائر فادحة خلال هجماته الفاشلة، حيث تجاوزت خسائره أكثر من 60 جنديًا على محور كوبيانسك، وحوالي 300 جندي على محور دونيتسك، وحوالي 45 جنديًا على محور كراسني ليمان، ونحو 80 جنديًا على محور جنوب دونيتسك، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 40 جنديًا على محور زابوروجيه، كما تم تسجيل مقتل حوالي 20 جنديًا آخرين بنيران روسية على محور خيرسون.

