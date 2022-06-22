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زيلينسكي يدعو الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة عقوبات سابعة على روسيا

منشور 22 حزيران / يونيو 2022 - 04:18
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا إلى فرض المزيد من العقوبات من الاتحاد الأوروبي على روسيا، وذلك في كلمته المصورة مساء الثلاثاء ، مطالبا بروكسل بفرض حزمة عقوبات سابعة على موسكو في أقرب وقت ممكن.

وقال زيلينسكي: “يجب أن تشعر روسيا بالضغط المتزايد لخوض الحرب وسياستها العدوانية المناهضة لأوروبا” قبل أن يكرر التأكيد على حاجة كييف الملحة لمزيد من شحنات الأسلحة. وقال: “حياة الآلاف من الأشخاص تعتمد بشكل مباشر على سرعة شركائنا”.

وأضاف أن الجيش الأوكراني تمكن على خط المواجهة في شرق البلاد من تعزيز الدفاعات في منطقة لوهانسك المتنازع عليها بشدة.

وتابع زيلينسكي أنه في الوقت نفسه، في منطقة خاركيف، يستمر القصف الروسي العنيف، لكن يجري استعادة المنطقة المحيطة بمدينة خيرسون التي تحتلها روسيا تدريجيا.

كلمات دالة:روسياالاتحاد الأوروبياوكرانيا

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