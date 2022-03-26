زيلينسكي يشترط ضمان سيادة أوكرانيا في المفاوضات مع روسيا

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على وجوب ضمان سيادة بلاده وسلامة أراضيها في المفاوضات مع روسيا، لذلك يجب أن تكون الشروط عادلة، وإلا فلن يقبل الشعب الأوكراني بذلك.

وذكر زيلينسكي في رسالة بالفيديو، السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية التي ألحقت خسائر كبيرة بالجيش الروسي، تواصل القتال ضد هجمات العدو في دونباس وخاركيف وكييف.

وأضاف “المدافعون عننا صدوا هجمات روسيا، ووجهوا الإدارة الروسية إلى أن الفكر البسيط والمنطقي هو ضرورة التحدث، يجب التحدث بشكل عاجل وصادق من أجل تحقيق النتائج، وليس إضاعة الوقت”.

وأردف “لقد قتل 16 ألف جندي روسي، من أجل ماذا؟ ومن المستفيد؟ يجب أن يكون الحديث جادًا، يجب ضمان سيادة أوكرانيا، وضمان سلامة أراضيها، لذا يجب أن تكون الشروط عادلة، وإلا فإن الشعب الأوكراني لن يقبل بذلك بالتأكيد”.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “ناتو”، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.