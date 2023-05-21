زيلينسكي يعترف بالهزيمة.. وبايدن يعلن: حزمة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا

قدم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إقرارًا صريحًا بالهزيمة التي تعرضت لها القوات الأوكرانية في معركة أرتيموفسك (باخموت).

جاء ذلك على هامش مشاركة زيلينسكي في قمة الدول الصناعية الكبرى -مجموعة الـ 7-، في هيروشيما باليابان.

وبناءً على سؤال حول مدى سيطرة أوكرانيا على أرتيموفسك، رد زيلينسكي قائلاً: "لا أعتقد ذلك. اليوم، إنها موجودة فقط في قلوبنا".

وفي الليلة الماضية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أرتيموفسك بشكل كامل. وفي استجابة لذلك، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهنئة القوات المسلحة الروسية على هذا الإنجاز.

وشهدت باخموت، على مدار أكثر من 8 أشهر معارك عنيفة، بين القوات الروسية والاوكرانية، وصفها المراقبون بأنها الأعنف منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، للسيطرة على المدينة الاستراتيجية في منطقة دونباس.

بايدن: مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، من هيروشيما، اليوم الأحد عن تقديم حزمة جديدة من الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا.

وأوضح بايدن أن الحزمة الجديدة ستتضمن توريد ذخائر، مدفعية، وآليات مدرعة لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية.

وتم الكشف سابقًا عن نية الرئيس بايدن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 375 مليون دولار

ووفقًا للمسؤولين الأمريكيين، ستتضمن الحزمة الجديدة إمدادات إضافية من الذخيرة للمدفعية، العربات المدرعة، والأسلحة المضادة للدبابات، وهي نفس الأسلحة والمعدات التي تم توريدها سابقًا إلى أوكرانيا.

تأتي هذه الخطوة بعد منح الضوء الأخضر لحلفاء الولايات المتحدة لتسليم مقاتلات F-16 إلى أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية.

