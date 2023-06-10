زيلينسكي يعلن انطلاق الهجوم المضاد ويتكتم على تفاصيل

أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، انطلاق الهجوم المضاد لقوات بلاده ضد الجيش الروسي، ولكنه تكتم على تفاصيل الهجوم الذي طال انتظاره ورافقته الشكوك من حيث الجدوى واحتمالات تحقيق الاهداف.

وقال زيلينسكي للصحفيين في كييف بينما كان يقف الى جانبه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ان القوات الأوكرانية بدأت هجمات مضادة للجيش الروسي.

لكن الرئيس الاوكراني امتنع عن اعطاء تفاصيل اضافية، قائلا انه لن يكشف في أي مرحلة هو هذا الهجوم.

واعتبر ان الجميع سيستطيعون استشعار ذلك بأنفسهم.

من جانبه، اكد ترودو الذي وصل الى كييف في زيارة مفاجئة، إن عزم بلاده المشاركة في جهد متعدد الجنسيات لتدريب طيارين مقاتلين أوكرانيين، كما اعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 375 مليون دولار.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اكد الجمعة بدء اوكرانيا هجومها المضاد، موضحا أنها شرعت في استخدام احتياطاتها الاستراتيجية لهذه الغاية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية السبت ما قالت انها لقطات مصورة توثق تدميرها مدرعات أوكرانية في محيط زابوروجيه "باستخدام صواريخ موجهة عالية الدقة".

