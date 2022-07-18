زيلينسكي يعين رؤساء مؤقتين بالمخابرات بعد "اقالة الخونة"

عين الرئيس الأوكراني,،فولوديمير زيلينسكي، قيادات مؤقتة لوكالة المخابرات ومكتب المدعي العام في البلاد، الى حين التحقيق مع المسؤولين المقالين بعد اتهامهم بالخيانة

قيادة الخونة

وكان الرئيس الأوكراني قد أقال المدعية العامة ورئيس جهاز الأمن في البلاد بسبب شكوك بوجود حالات "خيانة" عدة ارتكبها مسؤولون محليون لصالح الروس.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي الموجه إلى الأمة "اليوم اتخذت قرارا بإعفاء المدعية العامة (إيرينا فينيديكتوفا) ورئيس أجهزة الأمن (إيفان باكانوف)".

650 حالة خيانة

وأشار إلى أن السلطات الأوكرانية تحقق حاليا في أكثر من 650 حالة خيانة مشتبه بها ارتكبها مسؤولون محليون، بينها ستون حالة في المناطق التي تحتلها القوات الروسية وتلك الموالية لموسكو.

وأضاف زيلينكسي أن "العدد الكبير من الجرائم ضد أسس الأمن القومي، والروابط التي أقيمت بين مسؤولين أوكرانيين مكلفين تطبيق القوانين وبين الأجهزة الروسية الخاصة" هو أمر "يثير أسئلة خطرة جدا"، مشددا على أنه "سيتم الرد على كل سؤال من هذه الأسئلة".

وقادت فينيديكتوفا خصوصا التحقيق حول فظائع مزعومة ارتُكِبت في بداية غزو القوات الروسية في مدينة بوتشا، إحدى ضواحي شمال غرب كييف، والتي تحولت في نظر الغرب رمزا لـ"جرائم الحرب" الروسية في أوكرانيا.

ويقود النائب الأول لرئيس جهاز الأمن الأوكراني ، ماليوك فاسيل ، "مؤقتًا" جهاز الأمن الأوكراني (SBU) ، وفقًا لمرسوم رئاسي نُشر يوم الاثنين.

وقال مرسوم رئاسي آخر صدر، الاثنين، إن نائب المدعي العام الأوكراني ، أوليكسي سيمونينكو، سيرأس مكتب المدعي العام في غضون ذلك.