زيلينسكي يعين قادة جدد للمخابرات

عين الرئيس الأوكراني فلادويمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، قادة جددا للاجهزة الأمنية طالت رئيس المخابرات والمدعي العام، وقادة فروع المخابرات في خمس مقاطعات للبلاد، وذلك في إطار حملة لـ"تطهير" أجهزة حفظ القانون الأوكرانية.

وحسبما جاء في مراسيم رئاسية نشرت على موقع الرئاسة الأوكرانية، فإن زيلينسكي عين قادة جددا لفروع جهاز أمن الدولة في كل من مقاطعات خاركوف وسومي وبولتافا وترانسكارباتيا ودنيبروبيتروفسك.

وصرح زيلينسكي بأن هناك إجراءات جارية لمراجعة كوادر جهاز أمن الدولة، كما يجري بحث ملف إقالة 28 مسؤولا فيه بسبب "الأداء غير المرضي".

واليوم أقال البرلمان الأوكراني كلا من رئيس جهاز الأمن إيفان باكانوف والمدعي العام إيرينا فينيديكتوفا من مناصبهما، وذلك غداة إعفائهما بمرسوم من الرئيس زيلينسكي على خلفية وجود وقائع متعددة للخيانة العظمى في صفوف موظفي هاتين المؤسستين.