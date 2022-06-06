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زيلينسكي يقلد الجنود الأوكرانيين أوسمة في منطقة زاباروجيا

منشور 06 حزيران / يونيو 2022 - 04:27
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوسمة للجنود، خلال زيارة قام بها إلى منطقة زاباروجيا، الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من أوكرانيا وتتعرض لقصف روسي.

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وقال زيلينسكي: “أريد أن أشكر الجميع على القضية العظيمة، وعلى خدمتكم، والدفاع عنا جميعا، دولتنا”.

كان زيلينسكي قد طلب من الغرب مؤخرا وبشكل متكرر أسلحة ثقيلة، ليس لوقف التقدم الروسي فحسب، بل ولاستعادة الأراضي المحتلة أيضا.

وقال مؤخرا إن حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية تحتلها القوات الروسية. ومما أثار انزعاج القيادة الأوكرانية، أن موسكو بدأت أيضا في توزيع جوازات سفر روسية في منطقة زاباورجيا. وتخشى كييف أن تضم موسكو هذه المنطقة.

وقال زيلينسكي / 44 عاما/ في خطاب مصور صدر مساء اليوم: “يجب أن تنتهي حرب روسيا على أوكرانيا. يجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن”.

وتتصدى أوكرانيا للغزو الروسي منذ أكثر من 100 يوم.

وسجلت الأمم المتحدة حتى الآن مقتل أكثر من 4100 مدني، لكنها تفترض أن حصيلة الضحايا من المدنيين أعلى بكثير.

كلمات دالة:فولوديمير زيلينسكيالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكياوكرانيازاباروجيا

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