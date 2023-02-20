زيلينسكي يمهد للتخلي عن "باخموت" ويؤكد صعوبة الأوضاع في "الدونباس"

أقر الرئيس الأوكراني، فلادومير زيلينسكي، بصعوبة الأوضاع الميداينة في إقليم الدونباس، وخاصة مدينة أوغليدا، كما قلل من أهمية مدينة باخموت، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية لن تبقى تدافع عن المدينة.

وقال زيلينسكي، في تصريحات لعدد من الصحف الإيطالية: "إن "باخموت" ليست مدينة كبيرة للغاية، ولن ندافع عنها بأي ثمن، ولا حتى لآخر جندي، في الواقع يوجد العديد من المدن الأخرى مثلها في دونباس".

وأكد زيلينسكي، أن القوات الأوكرانية تكبد القوات الروسية خسائر فادحة بالقرب من بلدة فوهليدار في منطقة دونباس الشرقية.

واشار الرئيس الأوكراني، إلى أن الوضع معقد، وأن القوات الأوكرانية تقاوم، مبينا أن هناك استعدادات جارية لشن هجوم معاكس ضد القوات الروسية.

وتزداد حدة المعارك شراسة في مناطق شرق أوكرانيا، مع تسجيل القوات الروسية تقدما ميدانيا لافتا خلال الأسابيع الماضية، تحديدا قرب مدينة "باخموت"، التي ما تزال القوات الأوكرانية المتواجدة فيها تدافع بضراوة، في ظل قتال مميت داخل المدينة منذ أشهر.

إجلاء السكان من ضواحي "باخموت"

من جهة أخرى أفاد الإعلام الروسي، بإجلاء السكان من ضواحي "باخموت" في دونيتسك، بسبب القصف الأوكراني المكثف الصاروخي والمدفعي على مختلف مناطق المدينة.

كما اعلن عمدة مدينة دونيتسك المؤيد لروسيا عن إيقاف عمل المواصلات العامة في المدينة تحسباً لتطورات القصف الأوكراني.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية، استهدفت يوم أمس مقاطعة دونيتسك بـ246 قذيفة وصاروخ من طرازات مختلفه تسببت بقتل مدني واصابة 12 آخرين وألحقت اضراراً بـ25 مبنى سكني و12 مرفقاً حيوياً.

ويعتبر محيط "باخموت"، الذي يشهد معارك عنيفة منذ أشهر، محور الإشتباكات في المناطق الشرقية من أوكرانيا

مقاومة داخل "باخموت"

وفي وقت سابق، اعترف رئيس مجموعة فاغنر الروسية المسلّحة يفغيني بريغوجين، بقوة المقاومة من قبل القوات الأوكرانية المتمركزة داخل أحياء "باخموت"، وقال "لن يتم الاستيلاء على باخموت غدا لأن هناك مقاومة قوية، وقصفا مستمرا".

وكتب المكتب الإعلامي لرئيس "فاغنر"، على "تلغرام": "إن الإحتفال بسقوط "باخموت" لن يكون قريبا، إن مطحنة اللحم تعمل".

وأشار "بريغوجين"، إلى أن القوات الأوكرانية تعزز صفوفها بشكل يومي، وترسل المقاتلين إلى خطوط الجبهة بمعدل يصل بين 300 إلى 500 مقاتل يوميا، مع قصف مدفعي مكثف.

ولتدهور الأوضاع في "باخموت"، التي ما يزال يعيش فيها 5 آلاف شخص ، من أصل 70 الف شخص قبل الحرب، قيدت القوات الأوكرانية وصول المدنيين إلى المدينة، بمن فيهم أعضاء المنظمات الإنسانية والصحافيون.

أسلحة "الناتو"

من جانبه أكد الأمين العام للحلف (الناتو) ينس ستولتنبرغ، أن الحلف يسعى بشكل حثيث لتسريع إرسال شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، معتبرا أن ذلك يشكل أولوية بالنسبة إلى "الناتو".

بدوره شدد وزير الدفاع الأمريكي الأميركي لويد أوستن، على ضرورة توفير الأسلحة والذخائر اللازمة للأوكرانيين، حتى يتمكنوا من صد هجمات الجيش الروسي، والإستعداد لاحقا لهجوم مضاد في الربيع المقبل.