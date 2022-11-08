زيلينسكي يناشد الاميركيين التوحد لأجل أوكرانيا

ناشد الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلنسكي الاميركيين الثلاثاء، الحفاظ على وحدتهم حتى "ارساء السلام" في اوكرانيا، مستشعرا الخشية من ان تؤثر نتائج الانتخابات النصفية الجارية في الولايات المتحدة على دعم الاخيرة لبلاده.

ويتحسب زيلنسكي من نتيجة الانتخابات النصفية لمجلس النواب والشيوخ الاميركيين، في ظل اظهار الاستطلاعات تقدما ملحوظا فيهما للحزب الجمهوري، والذي يتوقع ان يهيمن على المجلسين.

وبخلاف الحزب الديمقراطي الذي يقوده الرئيس باراك اوباما، فان الجمهوريين لم يفتأوا يطلقون الاشارة تلو الاخرى حول عزمهم تقليص الدعم الذي تقدمه بلادهم الى اوكرانيا.

وفي هذا السيان فقد حذّر كيفن ماكارثي، زعيم الجمهوريين في مجلس النواب من أن أوكرانيا لن تحظى بـ”صك على بياض"، بعدما قدم لها الديمقراطيون دعما وصلت قيمته الى 40 مليار دولار، ناهيك عن ان بايدن يطلب الان اكثر من 11 مليارا اضافية لهذه الغاية.

وفي كلمة عبر الفيديو من كييف خلال تلقيه “ميدالية الحرية” الاميركية، خاطب زيلنسكي الاميركيين طالبا منهم “الحفاظ على وحدة ثابتة كما هو الحال الآن.. حتى نسمع أنه تم ارساء السلام أخيرا” في اوكرانيا، معربا عن شكره لبايدن وكلا الحزبين وكل مواطن اميركي على الدعم المقدم لبلاده.

ومنذ الغزو الروسي لاوكرانيا في 24 شباط/فبراير، كانت ادارة بايدن حليف كييف الرئيسي، حيث قدمت زودتها باسلحة متطورة فضلا عن تقديمها معلومات استخبارية حاسمة وفرضها عقوبات شديدة على موسكو.

وكان البيت الأبيض سعى الاثنين الى تهدئة مخاوف اوكرانيا، مؤكدا ان الدعم الأميركي لها سيكون “ثابتا” حتى وإن فاز الجمهوريون.

واعربت المتحدثة باسم البيت الابيض كارين جان-بيار عن ثقتها بان دعم بلادها لاوكرانيا "سيكون راسخا وثابتا”.