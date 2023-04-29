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زيلينسكي ينشر فيديو لمبنى مدمر قتل فيه 13 شخصا إثر القصف الروسي

تاريخ النشر: 29 نيسان / أبريل 2023 - 05:45
مبنى سكني مدمر في مدينة "أومان" جراء القصف الروسي
مبنى سكني مدمر في مدينة "أومان" جراء القصف الروسي

البوابة - نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقطع فيديو مصور، يظهر مبنى سكنيا مدمرا في مدينة "أومان"، قتل فيه 13 شخصا، إثر القصف الروسي على أحياء المدينة.

وأشار زيلينسكي، إلى أن فرق الإغاثة والإنقاذ، لا تزال تزيل ركام وحطام المبنى، في محاولة منها للعثور على ناجين تحت الانقاض.

وأكد زيلينيسكي، أن رجال الأنقاذ سيستمرون في عملهم، حتى يتأكدوا من عدم ترك أي شخص تحت المبنى، الذي دمره القصف الروسي.

وقال الرئيس الأوكراني: "الأنقاض ما زالت في طور الإزالة، هناك بالفعل 13 قتيلا اثنان منهم من الأطفال الذين لا يمكن التعرف عليهم ومصير والديهم مجهول".

وشدد زيلينسكي على أنه من الممكن هزيمة الإرهاب الروسي، عبر بالأسلحة لأوكرانيا، وانزال أقسى العقوبات ضد روسيا التي وصفها بالدولة الإرهابية، وإصدار أحكام عادلة على القتلة –حسب قوله-.

كلمات دالة:زيلينسكيأوكرانيامبنى سكني مدمرمدينة أومان

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