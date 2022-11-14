زيلينيسكي في "خيرسون" ويعلن استعداد أوكرانيا للسلام

زار الرئيس الأوكراني، فلادومير زيلينيسكي، اليوم الإثنين، مدينة خيرسون، التي انسحبت القوات الروسية منها قبل أيام.

وردد زيلينيسكي النشيد الوطني الأوكراني، وهو يضع يده فوق صدره، بينما رُفع علم بلاده قرب مبنى الإدارة الرئيسي في وسط "خيرسون" جنوب البلاد.

وعقب الكرملين على زيارة زيلينيسكي، إلى خيرسون، وأكد أن المدينة لا تزال جزءا من روسيا.

ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التعليق على زيارة الرئيس الأوكراني، وقال: "تعلمون أن تلك المنطقة جزء من روسيا الاتحادية".

وسيطرت القوات الروسية لمدة ثمانية أشهر على خيرسون، التي انضمت إلى روسيا بعد استفتاء شعبي في المقاطعة، قبل إعلانها الإنسحاب منها خلال الأسبوع الماضي، ونقل جنودها إلى الضفة اليمنى من نهر دنيبر.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن زيلينيسكي، صرح خلال زيارته ل"خيرسون"، بأن أوكرانيا مستعدة للسلام.

وقال: "نحن مستعدون للسلام، ولكن من أجل سلامنا لبلدنا. هذا كل بلدنا، كل أراضينا".

وبدأت السلطات الأوكرانية، العمل في خيرسون، يوم السبت الماضي، بينما أعلن ممثل الإدارة المعين من كييف عن فرض حظر تجول في خيرسون من الساعة 17.00 إلى 08.00 وخطط لتقييد الدخول والخروج من المدينة.