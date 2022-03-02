زيلينيسكي يوجه نداء لليهود: "ارفعوا الصوت"

طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، اليهود في جميع أنحاء العالم، برفع الصوت، عقب هجوم صاروخي روسي استهدف موقعا شهد مذبحة نازية ذهب ضحيتها 30 الف يهودي، خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال زيلينسكي، ذو الأصول اليهودية، "أنا أخاطب الآن جميع يهود العالم. ألا ترون ما يحدث؟ لهذا السبب من المهم جدا ألا يلزم ملايين اليهود حول العالم الصمت الآن".

وتابع أن "النازية ولدت في صمت. لذلك ارفعوا الصوت حيال قتل المدنيين. ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين".

وقال الرئيس الأوكراني، إن الروس "لا يعلمون شيئا عن كييف وعن تاريخنا، لأنهم جميعا تلقوا أوامر بمحو تاريخنا ومحو بلدنا ومحونا جميعا".

وأضاف في كلمة مسجلة بالفيديو أن "نحو 6 آلاف جندي روسي قتلوا في الأيام الستة الأولى من الغزو"، وأن "الكرملين لن يستطيع السيطرة على أوكرانيا بالقنابل والضربات الجوية".