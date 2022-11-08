سائحة تتجرد أمام أبو الهول وبيان رسمي يكشف التفاصيل (صور)

تجردت سائحة أميركية أمام تمثال أبو الهول في منطقة أهرامات الجيزة بمصر من اجل التقاط الصور، في واقعة سارعت السلطات الثلاثاء، الى اصدار بيان يوضح ملابساتها.

وقالت وزارة السياحة المصرية في البيان ان "أحد أفراد الأمن الإداري بمنطقة آثار أهرامات الجيزة (لاحظ) قيام إحدى السائحات متجردة من ملابسها بمحاولة التقاط بعض الصور لها أمام تمثال أبو الهول" يوم الاثنين.

واضاف البيان ان رجل الأمن قام بتوجيه السائحة "لارتداء ملابسها في ضوء أن التجرد من الملابس يُشكل مخالفة للقوانين والعادات والتقاليد المصرية".

واشار بيان وزارة السياحة الى انه "تم السماح لهذه السائحة عقب ذلك باستكمال زيارتها للمنطقة الأثرية بدون أية معوقات".

وأهابت الوزارة بالزائرين والسائحين من المصريين والأجانب في المناطق الأثرية والمتاحف في مصر "الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة لزيارة هذه الأماكن حفاظاً عليها وعلى سمعة مصر السياحية".

مظهر "غير لائق"

السائحة التي تبين انها مدونة أميركية شهيرة تدعى "آغي" Aggie، كانت قامت ببث مباشر عبر حسابها في انستغرام للحظات التي تلت اقتيادها من قبل رجل الامن من اجل اجبارها على ارتداء ملابسها.

وكتبت تقول "يجري اصطحابي حاليا من قبل الشرطة الى دورة المياه من اجل ارتداء حمالة صدري.. لباسي الاخر كان ايضا غير لائق ولهذا ارتديت هذا الفستان".

واضافت ان شرطية "ربتت علي قائلة لي انني لا استطيع التجول بدون حمالة الصدر (ضحكة)".

وفي منشور اخر قالت آغي ساخرة "الان، وبعد ان ارتديت حمالة الصدر، ولم يعد ثدياي يخيفان الاهرامات، اصبح بمقدورنا مواصلة الاستكشاف"، مضيفة ان "الوقت لا يزال مبكرا على القاء النكات".

سائحة حلم حياتها تتصور عند ابو الهول عريانه تيجي من بلدها طيران ٥ ساعات دافعه الشئ الفلاني من دم قلبها عشان امين شرطيه يمنعها من تحقيق حلمها… ليه؟؟؟

ده ابو الهول نفسه لو نطق كان قاله سيبها دي جيالي…

بلغ وزير الداخليه احتجاجي الرسمي علي امين الشرطه… https://t.co/bKrMiCzzYK — فضيله المرشد السياحي (@nadim_shimi) November 8, 2022

وتكررت خلال السنوات الماضية حوادث قيام سواح بالتقاط صور وفيديوهات لانفسهم في مواقع سياحية مصرية، وبلغ الامر حدا قام البعض معه بتصوير افلام اباحية حرى بثها على نطاق واسع.