"سبأ": تعرضنا لاختراق.. وتنفي تهديد الحوثيين لمصر والسودان

قالت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين إن موقعها تعرض للاختراق من قبل قراصنة، وتم فيه نشر أخبار ملفقة، من بينها خبر عن مقابلة مع رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الوكالة رئيس التحرير، محمد المنصور، أنه "تمت استعادة موقع الوكالة بعد أن تم اختراقه من قبل جهات معادية ونشر خبر كاذب عن مقابلة مع رئيس المجلس السياسي".

ونشرت الوكالة في وقت سابق (بعد اختراقها كما يقولون) خبرا قالت إنه مقابلة أجرتها قناة "المسيرة" مع رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، مهدي المشاط.

وقال المشاط في الخبر المفبرك، إن أي سفينة نفطية في البحر الأحمر أو بحر العرب ستكون هدفاً مشروعا لهم، في حال استمر التحالف بعملياته العسكرية.

وأضاف المشاط، إن “كل دولة لا تنسحب من تحالف العدوان (التحالف العربي) ستطالها صواريخنا بما في ذلك السودان ومصر” .

وحول ملف الحديدة واتفاق ستوكهولم، قال المشاط: “الحديدة يمنية وستبقى يمنية، ولن تسلم للعدوان ولا لهادي ومرتزقته، ولا لغريفيث، ومن يهددنا بالعمل العسكري فنحن جاهزون له”.

وأشار “المشاط” إلى أن صواريخ جماعته والطائرات المسيرة “أصبحت قادرة على الوصول إلى أي نقطة في دول الخليج”.

وأكد المشاط أن “استهداف مضخات النفط في السعودية قرار يمني خالص، وهو البداية لتدمير الصناعة النفطية في دول العدوان (التحالف العربي)”.

وأضاف القيادي الحوثي: “سيكون أي موقع نفطي أو سفينة تحمل النفط في البحر الأحمر وبحر العرب أهدافاً مشروعه لنا حتى يتوقف العدوان”.وأضاف القيادي الحوثي “إذا تراجعت أمريكا عن دعم العدوان ودعم اسرائيل ليس لدينا مانع من العلاقات معها”.

وحول علاقة جماعته بإيران، قال “المشاط” “إيران دولة إسلامية شقيقة ساندتنا في التصدي للعدوان، ومن حقها علينا مساندتها في التصدي لأمريكا واسرائيل وأذيالها من العرب” .

ودعا إلى حوار مباشر مع السعودية، وقال إن “السعودية تكرر دائماً أنها تريد السلام في اليمن، فإذا كانت جادة في ذلك عليها فتح صفحة جديدة مع أنصار الله (الحوثيين)”.

وتابع: “ليست لدينا مطامع خارج حدود اليمن، وسنتفاهم مع السعودية ونتعايش ونبني علاقات طيبة معها، ونقبل بتلبية مطالبها التي لا تتعارض مع سيادتنا إذا قبلت بنا وبسلطتنا” .



ولم يصدر أي تعقيب من دول التحالف العربي على ما ورد على لسان “المشاط” حتى الساعة