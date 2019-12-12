سبعة قتلى من الحشد الشعبي بهجوم انتحاري قرب سامراء

لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

قال الجيش العراقي في بيان إن انتحاريا فجر نفسه قرب مدينة سامراء شمالي العاصمة بغداد الخميس مما أسفر عن مقتل سبعة على الأقل من أفراد الحشد الشعبي.

وأضاف البيان أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة آخرين لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وتقاتل القوات العراقية والحشد الشعبي متشددين من تنظيم الدولة الإسلامية في أجزاء من شمال البلاد بعد عامين من خسارة التنظيم لسيطرته على مساحات شاسعة من الأرض في العراق.

ويشن المتشددون هجمات متكررة على قوات الأمن لكن مثل تلك التي تسقط عددا كبيرا من الضحايا أصبحت نادرة.

