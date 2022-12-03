"ستريب أي" يفتك بالاطفال يثير الهلع في بريطانيا

ينتاب الشارع البريطاني الهلع والخوف والفزع مع انتشار سريع لـ مرض "ستريب أي" الذي يستهدف الاطفال بشكل رئيس ويفتك بهم وقد وصل عدد الضحايا منهم الى 5 اطفال

وبدأ هذا المرض بالظهور مع تخفيف قيود كوفيد في بريطانيا ، ووفق تقارير اعلامية بريطانية فان "بكتيريا المكورات العنقودية "أي"، تصيب تضر بصورة اكبر الجهاز التنفسي لدى الاطفال دون سن الـ10" ووما يثر العلع هو امكانية تحور هذا النوع من الأمراض.

ستريب أيه اعراضه وسبل الوقاية

يعتبر "ستريب أي" بكتيريا توجد في الحلق أو على الجلد، وهي موجودة ويحملها غالبية الناس لكنها غير ضارة لهم، ويبدأ ضررها في حال انتقالها الى شخص آخر فتصيب الثاني ، ويكون الانتقال من "خلال الاتصال الوثيق ومن السعال والعطاس"

اما عن اعراضه فهي خفيفه في الغالب وتنحصر في التهاب الحلق أو إصابة في الجلد، والعلاج هنا يكمن باستخدام المضادات الحيوية.

الا ان "ستريب أيه" يمكن أن يتسبب ايضا بـ "الحمى القرمزية"، التي تؤثر في الغالب على الأطفال الصغار، ويحتاج علاجها إلى مضادات حيوية. يمكن أن تتسب بمضاعفات، وعندها ممكن أن يكون المرض مميتاً.

ستريب أيه ومضاعفاته

ستريب أيه له مضاعفات عندما تتخطى البكتيريا الدفاعات المناعية للجسم والامر يتعلق هنا بالاشخاص الذين يتلقون علاجات السرطان، التي تؤثر على جهاز المناعة لديهم كما وتشمل علامات التحذير من المضاعفات ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من 38 درجة مئوية، وآلام العضلات الحادة.