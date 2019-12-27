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سجال بين امير سعودي ومذيعة لبنانية بشان مقتل خاشقجي

منشور 27 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 03:17
ولي العهد السعودي يعزي عائلة خاشقجي
ولي العهد السعودي يعزي عائلة خاشقجي

غرد الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد في "تويتر" بطريقة غاضبة على تغريدة الإعلامية اللبنانية، مريم البسام، والتي سخرت خلالها من الأحكام الصادرة بحق المتهمين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وفي التغريدة المنشورة يوم الاثنين الماضي، أشارت الإعلامية مريم البسام إلى أن الأحكام التي أعلنت عنها النيابة العامة السعودية برأت أبرز المتهمين في القضية، بمن فيهم مستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري.

وفي تعليق ساخر على هذه الأحكام، قالت البسام إن المحكمة السعودية خلصت إلى أن خاشقجي "ذوّب نفسه" ووكالة "رويترز" حللت خبرا عن مقتله "من مصدرين واهمين" والرئيس التركي رجب طيب أردوغان "ليس أردوغان" ولا توجد أي قنصلية إطلاقا لدى المملكة في مدينة اسطنبول التركية (وهي مسرح الجريمة)!!.

واستدعت هذه التغريدة الساخرة من حكم المحكمة السعودية ردا غاضبا من الأمير السعودي الذي خاطب الإعلامية على حسابه في "تويتر" بالقول: "ما خصك بنوب".

واتهم الأمير في الرد المؤلف من خمس نقاط البسام بأنها تجاهلت عمدا أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة متهمين بتنفيذ جريمة القتل، مشددا على أن القضاء السعودي "نزيه وعادل رغم أنفك".
ولفت الأمير إلى أن أبناء خاشقجي أعربوا عن ثقتهم بقضاء المملكة، وهم في الولايات المتحدة وليسوا في الرياض، وتابع مخاطبا الإعلامية أنه "ليك مين عم بيحكي" من يقول إن حكومة سوريا و"حزب الله" لا علاقة لهما باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري!.

 


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