السجن عامين لموظف زرع كاميرات تجسس بمراحيض النساء في السفارة الأسترالية

ادانت محكمة تايلندية الخميس، موظفا سابقا في السفارة الاسترالية في بانكوك بتهمتين مرتبطتين بالاعتداء الجنسي على خلفية قيامه بتصوير النساء خلسة في المراحيض، وقضت عليه اثر ذلك بالسجن لمدة عامين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المدعي العام في بانكوك قوله إن نايوت ثامسونغسانا (39 عاما) دين بتهمتين مرتبطتين بالاعتداء الجنسي، لاقدامه على زرع كاميرات خفية في مراحيض النساء في مكان عمله السابق.

وجرى توقيف ثامسونغسانا الذي عمل كفني في مجال المعلوماتية لدى السفارة، في كانون الثاني/يناير 2022، وفُصل اثر ذلك من العمل.

وتم اكتشاف امر كاميرات التجسس التي ركبها الموظف السابق في مراحيض النساء بالصدفة عندما سقطت شريحة ذاكرة احداها على ارضية الحمامات في السفارة.

وقالت قناة "ايه بي سي" الأسترالية ان الشرطة استمعت الى شهادات ستين امرأة أثناء التحقيق في القضية.