سحب تراخيص وإحالات للنيابة بحق عشرات وسائل الاعلام الكويتية

اعلنت وزارة الإعلام الكويتية الاربعاء، سحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية في البلاد، وأحالت 73 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة، على خلفية ارتكاب "مخالفات" بينها نشر "أخبار كاذبة"،

وقالت الوزارة في بيان إن وزير الإعلام "اتخذ هذه الإجراءات تطبيقا للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل الإعلامي، والتزاما بضبط الممارسة الإعلامية على خط الحرية المسؤولة وعدم السماح بانتهاك القوانين المنظمة، أو الانزلاق إلى الفوضى الإعلامية".

ونقل البيان عن المتحدثة باسم وزارة الإعلام، أنوار مراد قولها، إن وسائل الإعلام التي أحيلت إلى النيابة العامة "تشمل صحفا إلكترونية وقنوات فضائية وذلك على خلفية بثها ونشرها أخبارا تضمنت مخالفات لقانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر وقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني".

ومن بين المخالفات التي أدت إلى القرار "نشر أخبار كادبة" بحسب مصدر كويتي مسؤول.

ويوجد في الكويت نحو 530 صحيفة إلكترونية مرخصة.

وتشهد هذه الدولة الخليجية الصغيرة حياة ثقافية نشطة، وصدرت فيها مجلات عربية مهمة كثيرة مثل "العربي" و"عالم المعرفة" التي انتشرت على نطاق واسع في العالم العربي. وتعد الكويت أكثر دول الخليج العربي تحررا في الحياة السياسية.

وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.